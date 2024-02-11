Движение поездов затруднено на Большой кольцевой линии метро в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Движение поездов нарушено в Москве на станции метро Каховская. В распоряжении NEWS.ru оказалось видео, снятое очевидцем, на котором запечатлен поезд с разбитым лобовым стеклом.

На кадрах видно, что поезд стоит посередине станции. На перроне наблюдается большое скопление людей. На улице рядом со станцией наблюдается скопление автомобилей экстренных служб.

По словам очевидцев, поезд мог на что-либо наехать, поскольку находившиеся в вагонах люди ощутили сильный толчок. Других подробностей не сообщается.

В свою очередь Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что движение поездов от станции «Новаторская» до «Каховской» Большой кольцевой линии метро против часовой стрелки было приостановлено из-за человека на пути. По информации агентства, в настоящее время движение введено в соответствующий график.

8 февраля в столичном департаменте транспорта сообщали, что на Арбатско-Покровской линии метро Москвы не было движения поездов от «Курской» до «Киевской». Причиной коллапса стал инцидент с человеком на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Спустя примерно 20 минут в дептрансе заявили, что движение на синей линии метро восстановлено и вводится в график.