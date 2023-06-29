Движение поездов частично восстановили после схода вагонов в Москве Движение поездов на Павелецком направлении восстановили по двум путям после схода вагонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение поездов на Павелецком направлении восстановлено по двум путям, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги. Движение было нарушено из-за схода вагонов грузового поезда на станции Бирюлево.

Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям. <...> Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения, — сообщил оператор.

По данным Telegram-канала Mash, причиной схода вагонов стало движение с тормозными башмаками, которые забыли убрать. Официально эта информация не подтверждена. По данным канала, движение поездов на Павелецком направлении, включая аэроэкспрессы, восстановлено в обе стороны.

Ранее в МЖД сообщили, что в 13:07 на станции Бирюлево — Товарная несколько вагонов с цементом сошли с рельсов. Никто не пострадал. Ожидались задержки пассажирских поездов Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово. Причины произошедшего устанавливались, на место направили два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работ по ликвидации последствий в РЖД был создан оперативный штаб.