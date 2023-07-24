Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановили

Фото: NEWS.ru

Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено, сообщает в Telegram-канале столичный департамент транспорта. Проспект был перекрыт 24 июля около 05:00 из-за взрыва дрона на улице Лихачева в Даниловском районе.

Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники атаковали российскую столицу утром 24 июля. В результате ударов пострадавших нет, повреждены два нежилых здания. Один из дронов попал в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах. Позже стало известно, что второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны России. Взрывной волной повыбивало несколько окон в квартирах на Комсомольском проспекте.

По информации Министерства обороны РФ, беспилотника было два. Оба были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего потерпели крушение.

Ранее сообщалось, что в Москве уже приступили к восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате утренней атаки беспилотников. На кадрах с места событий можно увидеть, как специалисты ремонтируют окно и крышу.