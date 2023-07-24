Движение по проспекту Лихачева в Москве перекрыли после атаки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти перекрыли движение по проспекту Лихачева в Москве, сообщил столичный дептранс в официальном Telegram-канале. Это произошло после атаки украинских беспилотников на город утром в понедельник, 24 июля.

Движение по проспекту Лихачева перекрыто, — сказано в заявлении.

Кроме этого, перекрытым оказался и Комсомольский проспект от центра Москвы в сторону области. Дептранс призвал водителей выбирать объездные пути.

Ранее были опубликованы первые кадры после предположительного взрыва в московском бизнес-центре на улице Лихачева. По словам местных жителей, хлопок был очень сильный, а обломки одного из беспилотников упали на Комсомольском проспекте. В настоящее время на местах происшествия работают специальные службы города. Один из БПЛА рухнул около здания Минобороны России.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что около 04:00 часов Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. По его словам, в результате происшествия жертв и пострадавших среди местных жителей нет. Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на столицу с помощью двух дронов. БПЛА были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы.