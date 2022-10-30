Движение перекрыли на западе Москвы из-за массового ДТП с участием автобуса Движение перекрыли на улице Рябиновая в Москве из-за массового ДТП с участием автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На улице Рябиновая на западе Москвы произошло столкновение автобуса и шести легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб. Отмечается, что в результате ДТП пострадали три человека. Движение в районе ДТП перекрыто.

В районе дома 59 на Рябиновой улице столкнулись автобус и шесть легковых автомобилей. В результате пострадали три человека, — рассказал собеседник агентства.

На место аварии прибыли три кареты скорой помощи. ДТП стало причиной полной остановки движения по эстакаде в сторону Мичуринского проспекта.

Ранее сообщалось, что в Шебекинском городском округе Белгородской области пассажирская «Газель» столкнулась с бензовозом. В результате ДТП погибли семь человек, еще трое получили ранения.

Также стало известно, что в Московской области микроавтобус врезался в остановку и насмерть задавил 16-летнюю девушку. Трагедия произошла в 07:50 мск на 1-м километре МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД — Слобода.