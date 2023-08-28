Движение на салатовой ветке метро откроют раньше срока Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии возобновят на день раньше срока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» возобновится 28 августа, сообщили в столичном департаменте транспорта. Там отметили, что изначально открытие движения предполагалось 29 августа. Остановка была связана с тем, что к действующей линии подключали новый участок.

Завтра с 05:30 утра, на день раньше срока, откроем движение на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». Совместно со строителями завершили все работы по интеграции нового участка салатовой линии до станции «Физтех» досрочно, — говорится в опубликованном 27 августа сообщении.

В департаменте также отметили, что новые станции линии откроются для пассажиров уже в самое ближайшее время. В результате комфортнее станут поездки 500 тысяч москвичей.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что работу московского метро по пятницам следует продлить до 3 часов ночи. По его мнению, эта мера позволит большему числу водителей автомобилей не садиться пьяными за руль и снизит число ДТП. Письмо соответствующего содержания он направил руководителю департамента транспорта столицы Максиму Ликсутову.