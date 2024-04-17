Движение на проспекте Мира в Москве затруднено из-за ДТП с девятью авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение на проспекте Мира в Москве затруднено из-за массового ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Девять автомобилей столкнулись на Крестовском путепроводе. Медицинская помощь при этом понадобилась только одному человеку, но он отказался от госпитализации.

На проспекте Мира на Крестовском путепроводе столкнулись, по предварительным данным, девять транспортных средств. Один человек обратился за медицинской помощью, но после осмотра от госпитализации отказался. Пострадавших нет, — сообщил источник.

В департаменте транспорта столицы посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда. Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что на месте аварии перекрыты две полосы. При этом, по данным канала, на месте столкнулись шесть, а не девять автомобилей.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай наехал на пешеходов возле станции метро «Приморская». Позднее выяснилось, что это был умный трамвай «Довлатов», собранный на «Уралтрансмаше». Состав оснащен передовыми системами с элементами искусственного интеллекта, включая комплекс активной безопасности. Как утверждал водитель, у трамвая отказали тормоза. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.