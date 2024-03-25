Движение на одном из участков МКАД парализовано из-за пожара Baza: автобус и грузовик загорелись после ДТП на МКАД

На пересечении МКАД и Киевского шоссе КамАЗ врезался в автобус ПАЗ, в результате чего последний загорелся, передает Telegram-канал Baza. По его данным, движение на этом участке Московской кольцевой автодороги практически парализовано.

По информации канала, в автобусе взорвался газовый баллон. В то же время в пресс-службе Госавтоинспекции столицы сообщают, что в районе 45-го км МКАД движение транспорта перекрыто полностью по внешней стороне автодороги из-за возгорания грузовика.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы, — говорится в сообщении.

Ранее под Сургутом в ДТП с автомобилем Chevrolet Niva и рейсовым микроавтобусом погибли три человека, в том числе ребенок. По данным регионального ГИБДД, водитель легковушки уснул за рулем и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

11 марта семь человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Свердловской области. ДТП произошло на 78-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. Среди пострадавших водитель и шесть пассажиров легкового автомобиля, двое из которых несовершеннолетние. Водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария.