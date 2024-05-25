Движение автомобилей на юге Москвы парализовало из-за крупного ДТП Дептранс Москвы: движение в сторону Севанской улицы затруднено после ДТП

Столкновение нескольких автомобилей на Юго-Восточной хорде в Москве парализовало движение в сторону Севанской улицы, сообщили в дептрансе столицы. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на МСД в районе дома № 3 корпуса 14 по улице Дорожной. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в публикации дептранса Москвы.

Ранее в Саратовской области произошло ДТП с иномаркой. В результате аварии семь человек попали в больницу. Один из пострадавших скончался. Ford и УАЗ столкнулись рядом с селом Карякино. Обе машины съехали с дороги. Автомобили получили серьезные повреждения.

В Тюмени 23-летняя студентка чуть не погибла в ДТП. В машину девушки через лобовое стекло вонзился падающий фонарный столб. Молодой человек студентки прибыл на место происшествия после ДТП. Он встал на колено и предложил девушке выйти за него замуж. Оказалось, у нее было два праздника, один из которых — день рождения.

Уточняется, что студентка ехала защищать диплом. В институте ей позволили представить свою работу в другое время. Предложение парня девушка приняла.