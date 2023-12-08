Две женщины устроили кулачный бой в вагоне метро и попали на видео Две женщины подрались в вагоне московского метро из-за громкой музыки

Фото: t.me/moscowproc

Две пассажирки московского метро подрались в вагоне на глазах у других горожан, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, причиной раздора стала громкая музыка, которую слушала одна из участниц конфликта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее.

По предварительной информации, между двумя женщинами произошел конфликт в вагоне метро. Одна из женщин сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения, — уточнили в прокуратуре.

Ранее гости Санкт-Петербурга из Калмыкии, Ставрополья, КЧР, Ростовской и Липецкой областей устроили драку на ножах на улице Восстания. Как сообщается, одни приезжие продавали косметику, а другие не захотели заплатить за товар и достали ножи. Проходившая мимо женщина вызвала полицию, и прибывший наряд обнаружил окровавленных жителей Ростовской и Липецкой областей. Мужчин забрала скорая помощь. Других участников драки нашли в одной из квартир в доме неподалеку от места происшествия. Полиция задержала семерых приезжих, на них составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.