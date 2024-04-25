Две сотни пассажиров застряли на круизном лайнере в Москве Mash: пассажиры круизного лайнера «Сергей Дягилев» застряли в Москве из-за сбоя

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Круизный теплоход «Сергей Дягилев»

Пассажиры круизного лайнера «Сергей Дягилев» застряли на Речном вокзале в Москве вместе с членами экипажа из-за технического сбоя, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, владелец судна отправлял заявку в Роспотребнадзор, однако она не дошла, и рейс отменили. Из-за ошибки 200 пассажиров ждут отплытия уже 20 часов.

Канал уточнил, что лайнер должен был отправиться из столицы в путешествие по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва еще вечером 24 апреля. Люди продолжают сидеть в кабинах, ожидая итогов рассмотрения повторной заявки. Однако этот процесс занимает до пяти дней, сколько длится и сам круиз.

Согласно публикации, пассажирам не запрещают собрать вещи и сойти на берег, но пока еще никто из них не покинул лайнер. Многие люди специально брали отпуск ради круиза и приехали в Москву из других городов. При этом стоимость путешествия превышает 50 тысяч рублей. Пассажирам пообещали компенсировать испорченный отдых.

Ранее СМИ сообщали, что в международном аэропорту Дубая застряли несколько сотен российских туристов, они пробыли там без еды и воды порядка 17 часов. Авиарейсы в Россию перенесли из-за тяжелых погодных условий, Дубай накрыли мощные ливни.