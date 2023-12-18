Две россиянки попали в полицию за имитацию задержания на Красной площади Двух женщин в шубе и полицейской форме задержали на Красной площади

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, которые имитировали задержание на Красной площади, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, россиянки решили устроить рядом с Кремлем так называемую фотосессию Slavic girl в русском стиле.

Как передает канал, одна из женщин позировала перед объективом камеры с красной икрой. Она была в шубе с платком. Другая в полицейской форме имитировала ее задержание за незаконную съемку у стен Кремля. Их заметили правоохранители и доставили в отделение, где составили протоколы за нарушение порядка проведения акций и незаконное ношение одежды сотрудников полиции.

Ранее московские полицейские задержали за незаконную акцию девушек, которые хотели устроить фотосессию в русской стилистике на Красной площади. Девушки планировали сделать снимки в длинных шубах с баранками и бутербродами с икрой. По словам задержанных, они не принимали участия ни в каких незаконных мероприятиях, а просто хотели пофотографироваться у стен Кремля. В отделении полиции они написали объяснительные, после чего их отпустили.

При этом депутат Госдумы Артем Метелев считает, что задержавшие девушек полицейские допустили ошибку. По его мнению, своей фотосессией на Красной площади россиянки хотели продемонстрировать благополучие России. Парламентарий посоветовал правоохранителям обратить внимание на реальные нарушения общественного порядка.