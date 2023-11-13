Две москвички украли бойцовскую собаку, ждущую свою хозяйку у магазина

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Две жительницы столицы украли собаку, ждущую свою хозяйку около магазина, сообщает «Москва 24». Злоумышленницы попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из девушек стоит в магазине, «прикрывая» ту, которая отвязывает поводок от поручней. Собака при этом не сопротивляется, несмотря на то что является представителем бойцовской породы.

По информации издания, инцидент произошел возле супермаркета на Братиславский улице. Стафордширского терьера по кличке Боня теперь разыскивают по всей Москве. Отличительной приметой питомца является оранжевый ошейник.

В подмосковном Подольске тем временем спасли собаку, упавшую в канализационный люк и застрявшую между трубами. Пес провел там два дня, прежде чем его вытащили на поверхность. Такса случайно провалилась в люк во время прогулки. Хозяйка не смогла достать ее самостоятельно и пыталась добиться помощи от различных организаций. В итоге женщина обратилась в городскую администрацию. Вызволить питомца помогли сотрудники Подольского комбината благоустройства.