Две квартиры в Москве чуть не превратились в одну большую коммуналку Стена развалилась между квартирами в попавшем под реновацию доме в Москве

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В Москве в хрущевке на Открытом шоссе обрушилась стена между двумя квартирами, пишет Telegram-канал Mash. Канал публикует кадры с места происшествия.

Стена между квартирами развалилась в доме, которому больше 60 лет, сейчас его готовят к расселению по программе реновации. Отмечается, что при обрушении стена чуть не оставила под собой жильцов.

22 сентября в квартире в Москве нашли тело пенсионера по фамилии Каморкин. По предварительным данным, мужчина мог умереть два года назад. Мумифицированный труп обнаружили коммунальщики.

Ранее жительница Иркутска пожаловалась, что местные власти отказываются помочь ее 72-летней бабушке, проживающей в аварийном доме без отопления в поселке Кобляково. По ее словам, родственница ждет переселения с 2015 года. Иркутянка утверждает, что ремонт в доме никогда не проводился, а когда зимой температура на улице опускается ниже −50 градусов, ее бабушка включает все обогреватели, но это не помогает, и полы и стены в ее квартире покрываются льдом.

В середине сентября в Саратове в результате взрыва газа в четырехквартирном жилом доме пострадал один человек. В МЧС рассказали, что на Арбатской улице взорвался газ в плите, после чего вспыхнул пожар, огонь распространился на площади один квадратный метр, в результате в двух комнатах были повреждены стены.