В Москве две девушки заковали друг друга в наручники и потеряли ключ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве две девушки заковали друг друга в наручники, но не смогли их снять из-за потери ключа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, подруги пристегнулись железными браслетами в квартире на Смирновской улице.

Девушки обратились в экстренные службы, объяснив, что они не могут снять с себя наручники, так как потеряли к ним ключ. Спасатели выехали на место, чтобы освободить горожанок из оков.

В 2018 году в Ярославле новобрачным также понадобилась помощь спасателей для того, чтобы освободиться от наручников без ключа. Такой сюрприз молодоженам сделали их родственники, по задумке которых оковы должны были символизировать крепость их брака.

Ранее в мае в Москве в доме на Ленинградском проспекте нашли мумифицированное тело пенсионера. Труп 82-летнего жильца обнаружили, когда соседи снизу пожаловались, что их три дня заливает водой из квартиры сверху. Предварительно установили, что виновник квартирного потопа мог умереть еще в конце 2022 года. Обстоятельства гибели выясняются.