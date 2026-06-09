Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву Собянин сообщил о ликвидации двух летевших на Москву украинских БПЛА

Два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано во втором сообщении мэра.

До этого Собянин сообщил, что три украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы за 20 минут. Воздушные цели были ликвидированы силами ПВО Минобороны России.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.