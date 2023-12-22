Два таксиста не поделили шоссе и спровоцировали серьезную аварию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием двух такси произошла на Волоколамском шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей вылетел на тротуар после удара с другим.

Оказавшаяся на тротуаре иномарка также сбила дорожный знак. Из-за удара об него машина перевернулась. Несмотря на серьезное столкновение и последующие «трюки», никто из водителей не пострадал.

В Нижегородской области тем временем произошло массовое ДТП с участием 26 машин. В результате происшествия пострадали пять человек.

Инцидент случился в селе Ближнее Борисово. После аварии образовалась трехкилометровая пробка. МВД России по Нижегородской области при этом уточнило, что на трассе произошло целых два ДТП. В одном из них столкнулись рейсовый автобус, грузовой автомобиль и восемь легковушек.

Также сообщалось о массовой аварии на трассе Хасавюрт — Махачкала в Дагестане. Причиной ДТП стала узкая дорога и туман, который ухудшил видимость. Водители давно жалуются на данный участок трассы. По их словам, с дороги невозможно съехать. На опубликованных кадрах видно, что размер участка действительно небольшой.