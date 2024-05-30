Двое несовершеннолетних сгорели в доме под Москвой В подмосковном Чехове два подростка сгорели при пожаре в частном доме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В деревне Ботвинино подмосковного города Чехова при пожаре в частном доме сгорели два подростка, сообщает издание «Чехов Вид» со ссылкой на очевидцев события. Одна девочка смогла выжить.

Уточняется, что оказавшимся в здании несовершеннолетним было 11, 12 и 17 лет. Вывести из охваченного огнем дома удалось только самую младшую из них. Позже на месте ЧП нашли останки двоих подростков. Следственный комитет начал проверку, сообщила АГН «Москва» помощник руководителя ведомства по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 29 мая 2024 года утром в частном домовладении в деревне Ботвинино городского округа Чехов произошел пожар, после ликвидации которого обнаружены тела брата и сестры со следами термического воздействия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), — сообщила Врадий.

Ранее в Адыгее десятилетняя девочка сгорела в машине, пока ее родители собирали клубнику. Трагедия произошла 28 мая на окраине аула Бжедугхабль.

До этого в Ставропольском крае ранее при пожаре погиб 10-летний ребенок. В пресс-службе МЧС пояснили, что он надышался едким дымом и скончался в больнице. В момент возгорания дома были все члены семьи: взрослые и двое детей.