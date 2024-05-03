Два ребенка пострадали при пожаре в Москве

Два ребенка и один взрослый пострадали в пожаре на Сиреневом бульваре в Москве, сообщает «360» со ссылкой на источник. Уточняется, что возраст пострадавших детей — три года и семь лет.

По предварительным данным, огонь охватил четырехкомнатную квартиру на пятом этаже на площади 10 кв. м. Горели личные вещи и мебель. С этажей выше пожарные спасли четырех человек.

«Вечерняя Москва» уточняет, что пожар произошел в доме №36 на Сиреневом бульваре. По лестничной площадке эвакуировали четверых людей. К текущему моменту пожар потушен.

Утром 3 мая в подмосковных Химках в многоэтажном доме произошел взрыв. В прокуратуре отметили, что дом не газифицирован. Устанавливаются причины произошедшего. Сообщений о пострадавших не поступало. Пострадал фасад дома, разрушены оконные рамы. По предварительным данным, мог взорваться холодильник, кондиционер или газовый баллон при работе с натяжными потолками.

В ночь на 3 мая в московском районе Перово горело здание строительного завода. Директор по маркетингу компании-владельца производства Владислав Эфрусси предположил, что возгорание могло произойти по инициативе конкурентов.