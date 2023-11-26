Два московских аэропорта вернулись к штатной работе после атак БПЛА Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе после атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе после атак беспилотников ВСУ, сообщили РИА Новости пресс-службы авиагаваней. Ограничения в обоих аэропортах действовали с 05:30 до 06:30.

В московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили прием и отправку самолетов. На территории Внуково ожидают вылета два пассажирских лайнера, а отправка трех рейсов задержана. А в Домодедово был задержан вылет одного рейса. Это произошло после информации об атаках дронов ВСУ на российскую столицу.

До этого о массовой атаке беспилотных летающих аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй — что был сбит еще один беспилотник.