Два летевших в Москву самолета едва не развернулись из-за дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два самолета, летевшие в Москву из Минеральных Вод и Казани, едва не развернулись из-за обнаружения в воздухе беспилотника бело-голубого цвета, передает Telegram-канал Mash. Пилот рейса Минеральные Воды — Москва отметил, что длина летающего объекта составляла примерно один метр. По его словам, БПЛА двигался в сторону столицы на высоте около 2,6 км.

Спустя 15 минут о беспилотнике сообщил пилот рейса AFL1269 Казань — Москва. Он передал, что дрон летел на высоте 1,8 км. Оба рейса в итоге приземлились без проблем.

До этого 24 сентября украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. Эту информацию подтверждал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша здания.

В ночь на 17 сентября Москву атаковали два беспилотника. Они были ликвидированы силами ПВО на подлете к столице. В связи с этим в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево был объявлен режим «Ковер». По меньшей мере 31 рейс был задержан, еще девять были отменены.