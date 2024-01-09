«Два кота»: жительница Климовска объяснила, почему не мерзнет без отопления Оставшуюся без отопления пенсионерку из Климовска греют два кота и одеяло

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка из Климовска, чья квартира осталась без отопления вследствие аварии в котельной, рассказала корреспонденту NEWS.ru, что в текущих обстоятельствах ее согревает одеяло и два кота. Живет женщина с детьми и отмечает, у них в комнатах холоднее, поскольку там больше пространства.

Ну, знаете, под одеялом не холодно. А у меня еще два кота со мной рядом. Вот у детей побольше комнаты, им холоднее, а у меня маленькая. Ничего, пережили. Ничего страшного, ребята, — сказала пенсионерка.

Женщина рассказала, что незадолго до аварии наблюдала огромные клубы пара над трубами котельной. В тот же день, 4 января, отопление в доме пропало. Обогревателя у нее в квартире нет.

Жители Климовска указывали, что из-за отсутствия теплоснабжения грели свои квартиры с помощью газовых плит, при этом они все равно носят дома верхнюю одежду. Также есть возможность записаться в пункт временного размещения, пока не удастся наладить систему теплоснабжения.

Ранее Московская область получила право взять в свое ведение частную котельную в Климовске, в которой произошла масштабная авария, оставившая без тепла и света в 20-градусные морозы 173 жилых дома в городском округе Подольск. Собственники патронного завода, где случилась остановка котла, сейчас находятся за границей. По решению президента начался процесс национализации предприятия. Котельная, которая отапливала 22 тысячи человек, находится на территории частного режимного предприятия, куда ограничен допуск городских специалистов ЖКХ.