Два грузовика столкнулись посреди МКАД из-за остановившейся легковушки

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Москве на внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового и двух грузовых автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Ведомство опубликовало видео с места аварии, на котором видно, что легковое авто резко остановилось посреди дороги, в него врезался шедший следом грузовик, а в него влетела еще одна грузовая машина. Информации о пострадавших нет. Движение на данном участке МКАД затруднено.

На внешней стороне 41-го км МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе) произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону съезда на улицу Павла Фитина затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Дептранса.

Ранее в Москве на внешней стороне 19-го км МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Движение на данном участке кольцевой автодороги было затруднено. О пострадавших не сообщалось.

До этого в подмосковном Солнечногорске произошла авария с участием пяти грузовых и легковых автомобилей. В результате три человека получили травмы — две женщины и мужчина. В одной из машин находился ребенок, который отделался испугом.