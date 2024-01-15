Два грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На внешней стороне МКАД столкнулись два грузовика, сообщает пресс-служба дептранса Москвы. На месте происшествия работают экстренные службы города.

По данным ведомства, инцидент произошел на внешней стороне 20-го километра кольцевой автодороги. Обстоятельства происшествия, а также информация о пострадавших уточняется. Движение в районе аварии затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

В Новосибирске маршрутный автобус врезался в стоящий грузовик. В момент аварии в пассажирском транспортном средстве находились шесть человек. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель маршрутки допустил столкновение с большегрузом в момент перестроения. Два человека пострадали, их доставили в больницу, информация об их состоянии не приводится.

В Тамбовской области три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии, которая произошла в пятницу, 12 января, в Знаменском районе, несовместимые с жизнью травмы получили водитель легковушки и два пассажира. Обстоятельства происшествия не уточняются, перекрывать движение по трассе и организовывать объезд ДТП не пришлось.