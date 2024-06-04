Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Два маленьких кошачьих лемуров родились в зоопарке Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В зоосаде говорят, что они чувствуют себя прекрасно.

Лемуры появились на свет в начале мая. Животные чувствуют себя хорошо и, как и положено этому виду, проводят первые месяцы жизни на груди и спине матери. Их пол пока не известен — врачи не хотят подвергать малышей стрессу во время осмотра, — говорится в сообщении.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, со временем самостоятельные прогулки лемуров становятся со временем частыми, но сон и кормление всегда происходят в объятиях матери. После пяти месяцев детеныши переходят на взрослую пищу. В рацион кошачьих лемуров входят свежие фрукты и овощи, разнообразные белковые корма, включая перепелиные яйца, вареное мясо, насекомые, орехи и семечки. Кроме того, каждый день они получают специальные минеральные добавки.

Ранее Акулова опубликовала в своем Telegram-канале кадры неспешного пробуждения панды Катюши. На видеозаписи видно, как животное лежит на бревнах, хлопает сонными глазками и не торопится вставать.