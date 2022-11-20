Два человека заблокированы в горящем складе на Комсомольской площади

Фото: Соцсети

Два человека заблокированы в горящем складском здании в центре Москвы. Сотрудники МЧС бросили все силы на их спасение, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Возгорание произошло по адресу Комсомольская площадь, д. 1А, стр. 18. Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров, рассказали NEWS.ru сотрудники МЧС.

Два человека заблокированы в горящем складском здании в центре Москвы, все силы направлены на их спасение, — говорится в сообщении.

ТАСС отмечает, что в охваченном огнем здании находятся магазин мебели и светильников, а также магазин цветов.

В экстренных службах заявили, что в складском здании произошло частичное обрушение перекрытий на площади 500 квадратных метров. Telegram-канал Baza сообщил, что обрушение произошло после взрыва.

Произошел пожар в двухэтажном кирпичном складском здании, загорелись перекрытия между первым и вторым этажами на общей площади около 2000 кв.м. В результате пожара, произошло частичное обрушение перекрытий между 1 и 2 этажами, — сообщили NEWS.ru в МЧС.

К месту ЧП направился пожарный поезд. Для ликвидации пламени привлечены 80 человек, 20 единиц техники. Кроме того, для тушения пожара будет задействован вертолет Ка-32 МАЦ.

В РЖД уточнили, что горящее здание не имеет никакого отношения к компании. В «Российских железных дорогах» добавили, что возгорание не помешало движению поездов с Ленинградского и Ярославского вокзалов.

Накануне на территории Всеволожского района Ленобласти произошел крупный пожар на газопроводе. Ему предшествовал взрыв, который случился из-за разгерметизации трубопровода. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектростанцию Всеволожска перевели с газа на мазут для бесперебойной подачи тепла.

В результате ЧП на газопроводе отключилась часть генерирующего оборудования на Северной ТЭЦ, дающей тепло около 800 тысячам людей.