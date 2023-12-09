Двое мужчин сгорели в квартире на востоке Москвы

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Два человека погибли во время пожара в квартире на востоке Москвы, пламя вспыхнуло утром 9 декабря, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Приехавшие на место сотрудники МЧС потушили огонь, причины происшествия выясняются. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В ведомстве уточнили, что погибшими оказались мужчины.

В квартире на втором этаже жилого дома на ул. 15-я Парковая произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, — говорится в сообщении.

Ранее трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали. После этого директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов посоветовал первым делом обесточить самокат, если он загорелся на зарядке.

В ноябре погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома в Новой Москве. Огонь полностью охватил квартиру в доме № 7 в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.