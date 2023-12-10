Два человека получили ранения в поножовщине на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-западе Москвы в торговом центре у метро «Сходненская» произошел конфликт между несколькими мужчинами, заявили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по столице. По данным ведомства, двое участников драки госпитализированы с ножевыми ранениями. Причины конфликта пока неизвестны, проводится проверка.

По предварительным данным, в торговом центре «Калейдоскоп» на ул. Сходненской между несколькими мужчинами произошел конфликт. В результате происшествия двоим причинены ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

Произошедшая драка попала на камеры видеонаблюдения, кадры с которых опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры. Личности участников потасовки устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге приезжие устроили массовую драку на ножах на улице Восстания. В конфликте участвовали жители Ставрополья, Калмыкии, КЧР, Липецкой и Ростовской областей. Причиной потасовки стал грубый отказ одного из мужчин покупать духи у уличных торговцев. Помимо множества колото-резаных ран у гостя Северной столицы похитили телефон и 20 тысяч рублей. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Нападавшие задержаны.