Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом на МКАД, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, транспортное средство съехало в кювет. Другие подробности происшествия не приводятся.

На МКАД пассажирский автобус съехал в кювет. Предварительно, два человека пострадали, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления МВД по Иркутской области сообщили, что в Братском районе при столкновении КамАЗа с Mazda Capella погибли четыре человека. По данным ведомства, все погибшие находились в иномарке, в то время как водитель и пассажиры грузовика в аварии не пострадали.

До этого на 10-м километре трассы Давлеканово — Толбазы в Давлекановском районе в Башкирии столкнулись встречные Lada Priora и Renault Symbol. В результате ДТП погибли два человека. Очевидцы рассказали, что водитель Lada Priora решил совершить обгон в запрещенном месте, в результате чего произошло столкновение.

5 января сообщалось, что в Чувашии в ДТП с микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Kia Rio погибла пассажирка легковушки. В МВД уточнили, что всего в результате аварии пострадали десять человек, из которых трое дети.