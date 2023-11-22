Два человека пострадали в двойном ДТП на МКАД

Фото: t.me/moscowproc

Двойная авария произошла на внутренней стороне 55-го км МКАД после развязки с Можайским шоссе, сообщает столичная прокуратура. Отмечается, что 38-летний водитель автомобиля Honda врезался в машину, которая ранее остановилась на трассе из-за ДТП с другим транспортным средством.

В результате аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также травмы получил водитель Honda. Прокуратура Западного округа устанавливает обстоятельства ДТП.

Как предупреждает московский дептранс, движение в районе происшествия затруднено. В департаменте рекомендовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее грузовик насмерть сбил вышедшего из машины водителя на 77-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit остановился на внешней стороне автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент на мужчину совершил наезд грузовой автомобиль DAF.

До этого один человек погиб в результате аварии с участием двух машин и фургона на МКАД. Грузовик на полной скорости протаранил остановившийся на третьей полосе легковой автомобиль, рядом с багажником которого стояли три человека. На кадрах видно, что один из мужчин успел оттащить другого. Третий же попал под колеса, спустя час он скончался от полученных травм.