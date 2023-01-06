Два человека пострадали в драке на концерте Loc-Dog в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Loc-Dog

Два человека пострадали во время драки между охранниками и зрителями на концерте хип-хоп-исполнителя Александра Жвакина, известного под псевдонимом Loc-Dog, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел 5 января в Москве. Первым пострадавшим оказался 34-летний мужчина, который получил раны головы. Во время потасовки также пострадала 42-летняя женщина, получившая ушибы челюсти и повреждения связок.

Телеканал уточняет, что драка случилась после концерта, когда фанаты ждали исполнителя, чтобы сделать с ним фото. Чуть позже у зрителей начался конфликт с охранниками, пытавшимися выгнать их.

По информации РЕН ТВ, пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Ранее стало известно, что в Москве у ночного клуба Loft Hall 15 посетителей заведения подрались с сотрудниками охраны. В Сети появились кадры с места происшествия. Конфликт начался в здании клуба, а после перетек на улицу. Менее чем за минуту участники принялись разнимать друг друга.

До этого в Сети опубликовали видео массовой драки мигрантов на Дубининской улице в центре Москвы. На кадрах видно, как группа людей выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбегаются.