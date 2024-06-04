Два человека пострадали при стрельбе в Бибирево «Осторожно, Москва»: злоумышленник открыл огонь в Бибирево и ранил двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали при стрельбе на северо-востоке российской столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как отмечается, злоумышленник открыл огонь из пневматической винтовки в Бибирево у торгового центра «Маркос Молл». На месте работает полиция, стрелка разыскивают, улицы частично перекрыты.

По данным источника канала, раненую девушку госпитализировали, а мужчина обратился в травмпункт самостоятельно. Предположительно, злоумышленник стрелял по общественному транспорту из окна дома.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники обстреляли трамвай на проспекте Обуховской Обороны. Как минимум две пули попали в двери транспорта, но никто из пассажиров не пострадал.

До этого пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в поселке Видное в Подмосковье. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги о выстрелах и прибыли на место происшествия. Мужчину застали на балконе четвертого этажа многоквартирного дома. Он стрелял в воздух. Его задержали и передали в полицию.

В городе Багратионовске под Калининградом были обстреляны окна дома пенсионерки. Женщина, проживающая на улице Железнодорожной, услышала странные звуки в полночь и обнаружила дыру в стекле окна. Хотя сама пожилая женщина не пострадала, случившееся ее очень испугало. Родственники потерпевшей вызвали полицию, которая сфотографировала поврежденное окно и опросила соседей.