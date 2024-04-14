Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Москве Два человека госпитализированы с отравлением угарным газом после пожара в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека. На кадрах с места происшествия видно, как из окон валит дым. В МЧС эту информацию не комментировали.

Возгорание произошло на восьмом этаже многоквартирного дома на Волжском бульваре. Что стало причиной пожара, не уточняется. Два человека в результате происшествия были госпитализированы. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Ранее в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. Пожар случился в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.

До этого пожар вспыхнул в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Очаг возгорания находился на чердаке четырехэтажного здания в Бригадирском переулке. Пламя охватило площадь 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Тем временем в Калуге на складе пилорамы 13 апреля также начался пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.