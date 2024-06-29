Два человека попали в больницу после ДТП в Москве В Москве два человека пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ и Ford

Фото: t.me/moscowproc

Столкновение автомобилей ВАЗ и Ford произошло на улице Полбина в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В результате аварии травмы получили мужчина и женщина 1997 года рождения, их госпитализировали. Оба пострадавших находились в автомобиле ВАЗ.

В дорожной аварии на ул. Полбина, где водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с автомобилем Ford, пострадали два человека. Это пассажир и водитель автомобиля ВАЗ. Мужчина и женщина 1997 г.р. госпитализированы, — говорится в сообщении.

Причиной аварии стало то, что водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию. Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее МВД России по Карелии сообщило о столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Беломорском районе республики. В результате аварии пострадали восемь человек, их доставили в больницу.

До этого в Чебоксарах водитель отвлекся и наехал на 37-летнюю женщину с двумя детьми двух и восьми лет, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. Мужчина вызвал скорую пострадавшим, их доставили в больницу. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв.