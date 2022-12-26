Два человека погибли при столкновении иномарки и грузовика на МКАД

В результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины «КамАЗ» в Москве погибли два человека, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГИБДД по столице. Авария произошла на 82 километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.

По предварительным данным, около 15:13 на внутренней стороне 82 км МКАД водитель автомобиля Hyundai совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», остановившимся в крайней правой полосе. В результате погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai, — рассказали в ведомстве.

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В ГИБДД уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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