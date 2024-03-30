Два человека погибли при ДТП в Москве ГИБДД: два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При столкновении автомобиля Volkswagen и «Газели» на 84-м километре Калужского шоссе в Москве погибли два человека, информировала пресс-служба столичной Госавтоинспекции. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

На 84-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Газель». В результате дорожной аварии водитель и пассажир «Фольксвагена» скончались, — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль Ford сбил пешехода, который пытался перейти дорогу на красный сигнал светофора, сообщала пресс-служба свердловского управления ГИБДД. Ведомство опубликовало видео с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали со множественными переломами, уточнили в ведомстве.

До этого на 656-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» под Ачинском произошло смертельное ДТП. В пресс-службе МВД по Красноярскому краю подчеркнули, что водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фурой. От полученных травм мужчина в легковом автомобиле скончался на месте происшествия.

Кроме этого, на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошла авария с участием двух машин. Жертвами ДТП стали двое детей — шестилетний мальчик и трехлетняя девочка. Также при столкновении пострадали 27-летняя женщина и младенец, их доставили с травмами в районную больницу.