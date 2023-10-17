Два человека погибли при пожаре на месте столкновения двух авто в Москве «112»: два человека погибли при пожаре на месте столкновения двух авто в Москве

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве водитель легковушки врезался во внедорожник, после чего оба автомобиля загорелись, сообщает Telegram-канал «112». В результате аварии погибли двое. В Сети появились кадры с места ДТП.

По информации «112», авария произошла в Соловьином проезде в столичном районе Ясенево. Пожарным удалось потушить огонь, на месте аварии работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на развязке кольцевой автодороги (КАД) с Пулковским шоссе загорелся автомобиль. По данным МЧС, в машине воспламенились сгораемые части. Пожар был потушен, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что полицейский автомобиль загорелся на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново. Машина воспламенилась прямо во время движения. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно о пожаре на Рублевском шоссе. Там дотла выгорели три автомобиля. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Пострадавших в результате случившегося нет. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров.