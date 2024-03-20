Два автомобиля провалились под асфальт на северо-востоке Москвы

В Путевом проезде на северо-востоке Москвы произошли провалы грунта, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». В ловушке оказалось два автомобиля.

Общая площадь провалов составила пять квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее мусоровоз на треть своих габаритов провалился под асфальт в Каспийске в Республике Дагестан, пострадавших нет. Машина передвигалась по улице Орджоникидзе вблизи прибрежной зоны. Автомобиль оказался на боку, частично вошедший в землю.

До этого в Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который протащил за своей машиной сотрудников дорожно-патрульной службы, остановивших его. По данным правоохранителей, молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.

По версии следователей, ночью сотрудники ДПС остановили обвиняемого и попросили показать документы, но мужчина попытался скрыться. Тогда один из правоохранителей схватился за руль, а второй — за ручку двери, но злоумышленник продолжил движение. Протащив стражей порядка около пяти метров за машиной, он резко повернул в сторону, сбросив полицейских на проезжую часть, после чего уехал с места преступления.