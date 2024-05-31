«Думают, что великие»: африканский дипломат о выставке трофейной техники Дипломат Севоба назвал «неумными» страны, передающие военную технику Киеву

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Президент фонда Гвинея-Россия Лама Жак Севоба

Президент фонда Гвинея-Россия Лама Жак Севоба назвал «неумными» страны, которые поставляют военную технику Украине, передает корреспондент NEWS.ru с мемориального комплекса «Поклонная гора», где прошла экскурсия для представителей дипкорпуса. По его словам, они считают шуткой предупреждения об ее уничтожении.

Мне нравится, что Россия захватила и привезла сюда [эту военную технику]. Они думают, что они великие, умные. Нет, они неумные. Я был в Санкт-Петербурге и сказал одному французскому журналисту, что президент говорит: «вашу армию и ваше оружие мы будем уничтожать». [Президент России Владимир] Путин это говорил, но они не слушают, они думают, что это была шутка, — говорит дипломат.

Африканский дипломат пришел на мероприятие в футболке с изображением президента России. В комментарии NEWS.ru он заявил, что благодаря российскому лидеру Африка будет свободной.

На мероприятии на Поклонной горе иностранным гостям показали трофейное западное вооружение и технику. Экскурсия велась на английском языке. Экскурсовод уточнил, что частично здесь представлена восстановленная техника, поэтому на ней не видно повреждений.

Представителей иностранных делегаций заинтересовала экскурсия. В ходе мероприятия они задавали вопросы о представленной технике, а также делали памятные фотографии.