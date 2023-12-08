ДТП с пятью автомобилями произошло на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 91-м километре МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей. Информация о пострадавших не поступала.

На 91-м километре МКАД произошло ДТП, где столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с аварией на дороге перекрыты три полосы, движение затруднено. На место происшествия направлены сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик насмерть сбил вышедшего из машины водителя на 77-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit остановился на внешней стороне автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент на мужчину совершил наезд грузовой автомобиль DAF.

До этого один человек погиб в результате аварии с участием двух машин и фургона на МКАД. Грузовик на полной скорости протаранил остановившийся на третьей полосе легковой автомобиль, рядом с багажником которого стояли три человека.