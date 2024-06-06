ДТП с мотоциклом парализовало движение на Калужском шоссе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На 51-м километре Калужского шоссе в районе поселка Вороново в Москве произошло столкновение автомобиля с мотоциклом, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Движение в сторону области в районе ДТП затруднено на 2,4 км. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Ранее в результате ДТП у деревни Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск погибли четыре 15-летние пассажирки автомобиля. По данным прокуратуры, водитель Kia не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Выяснением обстоятельств происшествия занимается Наро-Фоминская городская прокуратура. По итогам расследования будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

До этого водитель Mercedes-Benz сбил двух мальчиков, которые пересекали проезжую часть на самокате в центре Москвы. Дети получили травмы. Пострадавшие пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора рядом с Пресненской набережной.

Также в Челябинске 25-летний сотрудник ОМОНа Росгвардии насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Мужчина передвигался на личном автомобиле Ford Focus. Девушка пересекала проезжую часть по регулируемому переходу, который находился в режиме желтого мигающего сигнала.