ДТП с маршруткой на севере Москвы попало на видео

Фото: @ gnmoscow

Telegram-канал «112» опубликовал видео столкновения маршрутки с легковым автомобилем, в результате которого пострадали восемь человек. Инцидент произошел утром в районе дома 68 по Ленинградскому проспекту в Москве.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. На место ДТП выезжали экстренные службы.

Ранее два человека пострадали при столкновении электрички и такси в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый Бор — Ивантеевка, на нерегулируемом переезде. Электричка следовала по маршруту Москва — Фрязино.

До этого на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус врезался в столб. В результате пострадали 13 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.