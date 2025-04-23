Друг Церетели раскрыл, чем вдохновлялся скульптор Академик РАН Бокерия: Церетели вдохновлял образ людей, с которыми он дружил

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Галерея искусств Зураба Церетели

Президента Российской академии художеств скульптора Зураба Церетели вдохновлял образ людей, с которыми он дружил, рассказал NEWS.ru друг художника-монументалиста академик РАН Лео Бокерия. По его словам, Церетели в своих работах стремился отразить своих друзей и время, в которое он жил.

Это дано или не дано. Художник, писатель, поэт — ему дана природой и естественным развитием возможность, так скажем, характеризовать. Ведь в чем задача художника, поэта, писателя? Отразить то время, в которое он жил, людей, с которыми он дружил, и он, скажем, их не называет, но обращается к их образу и так далее. И это все в полной мере относилось к Зурабу Константиновичу, потому что он невероятно работящий был человек, — сказал Бокерия.

Академик подчеркнул, что Церетели трудился днями и ночами, рисовал, дорабатывал свои труды, читал книги. Легендарный скульптор «был для того, чтобы быть», отметил его друг.

Ранее в храме Христа Спасителя началось прощание со скульптором. Люди принесли на церемонию подсолнухи. Это любимый цветок художника, к образу которого он часто обращался в своем творчестве. О смерти Церетели на 92-м году жизни стало известно 22 апреля. Он ушел из жизни в кругу семьи после продолжительной болезни.