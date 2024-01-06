Дрифтеры устроили новогоднюю гонку с фейерверками в Южном Бутово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве неизвестные блогеры устроили новогодний проезд с дрифтом и фейерверками, сообщил Telegram-канал SHOT. Уличное шоу в Южном Бутово запечатлели на видео.

Во время перформанса с салютами компанию на тюнингованных автомобилях сопровождала машина полиции, как можно увидеть на кадрах, распространившихся в соцсетях. Как пишет SHOT, правоохранители устанавливают личности дрифтеров и проводят проверку.

Ранее в Москве салют изувечил лицо полицейскому, когда тот вместе с соседями по дому в свой выходной запускал фейерверки во дворе. Салют выпустил залпы в стража порядка с близкого расстояния. Пострадавшего инспектора доставили в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, контузию глаза, кровоизлияние, сообщалось, что за его жизнь боролись врачи.

В декабре в подмосковном Фрязино две легковушки провалились под лед на Барских прудах. СМИ писали, что водители на «Жигулях» решили заняться дрифтом на замерзшем водоеме. Никто из участников экстремального заезда не пострадал. Вездеход, который вытаскивал машины из пруда, в какой-то момент чуть сам не упал под воду, однако этого удалось избежать.