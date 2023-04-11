Драка с поножовщиной из-за поддельной регистрации произошла в Москве РЕН ТВ: массовая драка из-за поддельной регистрации произошла у ресторана в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы в туалете одного из ресторанов «Вкусно — и точка» обнаружили раненого ножом мужчину, который пострадал в драке из-за поддельной регистрации, передает РЕН ТВ. Всего в потасовке участвовали около восьми человек. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Столичная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

Конфликт начался из-за того, что с потерпевшего потребовали деньги за регистрацию, а регистрация оказалась поддельной, — сообщил источник.

Инцидент произошел вечером 10 апреля на Зеленодольской улице. Пострадавшим оказался 28-летний мужчина, его обнаружил охранник. По данным РЕН ТВ, в отделение отвезли 15 предполагаемых участников конфликта, в итоге выяснилось, что из них в драке участвовали восемь. В отношении двух граждан одного из государств ближнего зарубежья были составлены административные материалы за нарушение миграционного законодательства, а также по статье 20.1 КоАП («мелкое хулиганство»).

Ранее в Москве мужчина ударил 45-летнего приятеля топором по голове во время драки. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского, врачи диагностировали у него травму мозга.