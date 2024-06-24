Драка депутата с москвичом из-за песка попала на видео В Москве депутат сломал лопату местного жителя из-за песка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Муниципальный депутат округа Молжаниновский в Москве Роман Гаврилов несколько раз толкнул местного жителя, которых хотел взять песок для установки вазона для памятных свечей 22 июня в память о воинах Великой Отечественной войны, передает Telegram-канал «Выборы, всем ЦЫК!». Также депутат, который вместе с тем является сотрудником ГБУ «Жилищник», сломал мужчина две лопаты и перевернул тележку с песком.

Местный житель утверждает, что песок брал с разрешения управы Молжаниновского района. Также, по его словам, от Гаврилова во время конфликта пахло перегаром. В итоге активист обратился в полицию с заявлением.

22.06.2024 в 14.00 я с разрешения управы района, сотрудников управляющей компании — стал набирать ведро песка для установки свечей. <...> Из подвала дома я услышал крики, адресованные мне — это кричал депутат Гаврилов Р.А. Я объяснил зачем мне нужен песок, Гаврилов стал кричать нецензурные выражения и угрожать, — говорится в заявлении активиста.

Ранее в Сочи очевидцы засняли на видео потасовку двух соседей. Мужчины дрались подручными средствами через балконную перегородку и обменивались гомофобными оскорблениями. В ход шли пластиковые швабры и совки. Один из драчунов требовал от оппонента покинуть Россию и уехать в Армению, а после распылил в лицо недоброжелателя перцовый баллончик. В