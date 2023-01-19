«Дождливо и пасмурно»: синоптик о погоде в Москве 19 января Синоптик Шувалов рассказал, что 19 января в Москве будет до пяти градусов тепла

В четверг, 19 января, в Москве будет пасмурная погода с обильными дождями, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

Четверг встретит нас пасмурной погодой с достаточно обильными дождями. Воздух же прогреется до 3-5 градусов тепла. Также ожидается южный ветер 5-8 метров в секунду. А давление будет в пределах 750 мм ртутного столба, что крайне комфортно, — заявил Шувалов.

Ранее о том, что морозов 19 января в Москве в этом году не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.