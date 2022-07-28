Дожди, грозы и похолодание придут в Москву в последние дни июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последние дни июля станут гораздо прохладнее предыдущих. Также они отметятся дождями и грозами, сообщает ТАСС.

Москвичи и жители Подмосковья ощутят похолодание уже в четверг, 28 июля.

Количество осадков будет большое, дождь будет идти весь день. Он будет усиливаться периодически, потом затихать, то есть будет такой пульсирующий. В ночь на пятницу осадки тоже сохранятся, — пояснил метеоролог.

Дожди будут сопровождаться грозами, ветер усилится до 15–17 м/с. В столичном регионе похолодает на пять градусов, днём в Москве ожидается 25–27 градусов выше нуля. А с 29 по 31 июля температура понизится до 21–24 градусов тепла.

Жара в Москве начала сменяться ливнями и грозами накануне, 27 июля. Синоптики предупредили жителей столицы о непогоде с сильным ветром.

Ранее сообщалось, что в Москве второй день подряд объявляют предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Причиной этому стала аномально жаркая погода и грозы.