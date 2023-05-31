«Дождь и похолодание»: синоптик предупредил о перемене погоды 31 мая Синоптик Шувалов рассказал о похолодании в Москве 31 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 31 мая, в Москве пройдет небольшой дождь и похолодает, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура опустится до 16-17 градусов тепла.

Завтра нас настигнет фронт с северо-запада, днем ожидается небольшой дождь и температура отнюдь не сегодняшняя. Термометр опустится до 16-17 градусов тепла, поднимется северно-западный ветер. Однако это похолодание всего на один день. Следом за холодным фронтом вновь выглянет солнце и потеплеет, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, cтоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам с непривычно жaркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Воcтока.

Ранее Шувалов сообщил NEWS.ru, что в Москве после прохладных выходных на этой нeделе ожидается повышение температуры до 20–22 градусов. По его словам, такая погoда сохранится всю неделю. Ветер будет северо-западный, не слишком сильный — 5–10 м/с. Давление вырастет до 752–754 мм рт. ст.