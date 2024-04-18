«Достал нож»: начальник испугался работника, которому не платил зарплату Москвич напал с ножом на начальника из-за невыплаты зарплаты за три месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом начальнику, который не выплачивал ему зарплату, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Момент задержания подозреваемого силовики сняли на видео.

У одного из сотрудников возник конфликт с начальником, в ходе которого первый достал нож и стал им размахивать. Правоохранители задержали агрессивно настроенного 36-летнего мужчину. Со слов задержанного, на подобный шаг его толкнуло то, что работодатель не начислял ему заработанную плату, пока тот находился в длительной командировке, — рассказали в Росгвардии.

Уточняется, что инцидент произошел на 2-ой Бородинской улице. Мужчину передали полиции. При задержании он признался, что достал при руководителе нож, чтобы узнать, почему тот три месяца не платил ему зарплату, пока он был в командировке.

На меня [нападал]. Достал нож [и сказал]: «Давай поговорим», — рассказал пострадавший.

Ранее на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина. Мужчина пытался вынести из магазина алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул из кармана кофты нож и нанес удар сотруднику.